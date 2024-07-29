Ali Sami Yen'in babası, ünlü edebiyatçı Şemsettin Sami'dir. Ali Sami Yen, Galatasaray Lisesi'nde eğitim alırken futbol ile tanıştı ve spor alanındaki yetenekleriyle ön plana çıktı.

GALATASARAY SPOR KULÜBÜ'NÜN KURUCUSU

Ali Sami Yen, 20 Ekim 1905 tarihinde Emin Bülend Serdaroğlu, Tahsin Nahit, Şehit Celal, Reşad Sirvani, Bekir Bircan, Cevdet Kalpakçıoğlu, Abidin Daver ve Asım Tevfik Sonumut ile birlikte Galatasaray Spor Kulübü'nü kurdu. Kulübün 1 numaralı üyesi ve ilk başkanı olarak seçilen Ali Sami Yen, 1906 yılında oynadıkları ilk maçta takım kaptanı olarak görev aldı. Aynı yıl Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu.

GALATASARAY MÜZESİ'NİN KURUCUSU

Ali Sami Yen, 1911 yılında Kalamış'ta kulüp binasında Türkiye'nin ilk spor müzesi olarak kabul edilen Galatasaray Müzesi'ni kurdu. Müzeye daha sonra Galatasaray Lisesi'ne taşındı ve spor kültürünün korunmasına katkıda bulundu.

BAŞKANLIK VE SPOR ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ

Galatasaray'da toplam 14 yıl başkanlık yapan Ali Sami Yen, 1905-1918 yılları arasında 13 yıl, 1925'te ise 1 yıl olmak üzere görev yaptı. Ayrıca, 27 Ocak 1921'de kurulan ve 8 Haziran 1922'de resmi nitelik kazanan Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı'nın kuruluşunda Burhan Felek ve Yusuf Ziya Öniş ile birlikte yer aldı ve bir süre başkanlık yaptı. Türk futbolunun önde gelen organizatörlerinden biri olarak 1924 Paris Olimpiyatları'nda Türk kafilesinin liderliğini üstlendi. 1926-1931 yılları arasında Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanlığı yaptı.

İLK TÜRK HAKEMİ VE TEKNİK DİREKTÖR

Ali Sami Yen, 1905'te Moda - Kadıköy karşılaşmasını yöneterek ilk Türk hakem olma ihtimali taşıdı. Ayrıca, Türk Milli Takımı'nın Romanya ile yaptığı ilk maçta teknik direktör olarak görev yaptı ve Türk spor tarihinin ilk teknik direktörü olarak anılmaktadır.

YAYINLARI VE SON YILLARI

29 Haziran 1927'de yazdığı ve Türkiye'de futbolu bilimsel olarak ele alan ilk kitap olan "Futbolun Kitabı" yayımlandı. 29 Temmuz 1951'de İstanbul'da vefat eden Ali Sami Yen, Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.

Futbol kariyerinin ardından uzun yıllar spor yöneticiliği ve hakemlik yaptı. Türk futbolunun gelişimine katkıda bulunan Ali Sami Yen'in adı, 1964 yılında Galatasaray'ın Mecidiyeköy'deki stadyumuna verildi. Ali Sami Yen, Fahriye Hanım ile evliydi ve çocuğu bulunmamaktadır.