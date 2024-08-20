Ali Rıza Erdem’in kim olduğu ve hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Ali Rıza Erdem kimdir? İşte detaylar…

ALİ RIZA ERDEM KİMDİR?

Ali Rıza Erdem 31 yıl önce 22 yaşında girdiği cezaevinden 52 yaşında tahliye oldu.

Ali Rıza Erdem, 31 yıl süren cezaevi hayatının ardından Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nden tahliye oldu.

1993 yılında Ankara’da gözaltına alınarak Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) tarafından "Devletin birliği ve bütünlüğünü bozmak" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılan Erdem, cezaevinden serbest bırakılmasıyla büyük bir özgürlüğe kavuştu.

Erdem, 22 yaşında girdiği cezaevinden 52 yaşında tahliye oldu. 31 yıl süresince çeşitli cezaevlerinde kalan Erdem’in cezaevinden serbest kaldığı an, ailesi ve Marmara Tutuklu ve Hükümlü Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MATUHAYDER) yöneticileri tarafından karşılandı.

Cezaevi önünde kısa bir açıklama yapan Ali Rıza Erdem, “Nasıl içeriye girdiysek öyle de dışarıya çıktık. Süreç devam ediyor. İçeriye girişimiz bir başlangıç oldu, dışarıya çıkışımız da bir başlangıç olacak. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Buradan herkesi selamlıyorum” dedi.