Bucak aşiretine mensup Memduh Bucak'ın hayatı merak konusu oldu. Gazeteci Timur Soykan tarafından aktarılan bilgilere göre, Memduh Bucak’ın trafikte tartıştığı kişiyi vurduğu iddia edildi.

Olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, Memduh Bucak ise sosyal medyada en çok aratılan isim oldu.

Ali Memduh Bucak Kimdir?

Ali Memduh Bucak hakkında kamuoyuna yansıyan bilgiler oldukça azdır. Hakkında birçok iddia bulunsa da kim olduğuna dair resmi bir açıklama yapılmamıştır.

Memduh Bucak'ın ismi ilk kez Ankara’da yaşanan silahlı olay sonrası duyuldu. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan olaydan sonra, birçok kişi kim olduğu ve hangi aileye mensup olduğunu araştırıyor.

Bucak Aşireti Hangi İlde?

Bucak aşireti Şanlıurfa'nın Siverek ve Hilvan ilçelerinde yerleşik bir aşiret olarak biliniyor. Nüfusu 150 bin kişiden oluşan aşiret, 19. yüzyılın başında Diyarbakır'dan Siverek'e göç etmiştir.

Bucak aşireti, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin önde gelen aşiretleri arasında yer alıyor.