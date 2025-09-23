Trafik kazasında yaşamını yitiren Ali Kurt’un vefatı büyük hüzne sebep oldu.

Kocaeli’de gerçekleşen elim bir trafik kazasında Ali Kurt yaşamını yitirdi. Çalışma arkadaşları ve sevenleri, acı haberi derin bir üzüntüyle karşıladı.

Şirketinden duyurulan açıklamada, “Değerli çalışma arkadaşımız Ali Kurt’u bu sabah geçirdiği elim trafik kazası sonucu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm çalışma arkadaşlarımıza sabır ve başsağlığı dileriz.” ifadeleri yer aldı.

Ali Kurt’un babası, 2025 yılı hacı adaylarından Hacı Faik Kurt, uzun zamandır sağlık sorunları sebebiyle Kocaeli Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi görüyor. Baba Faik Kurt’un rahatsızlığı devam ederken, oğlu Ali Kurt’un ani kaybı aileyi derinden yaraladı.

Kazanın ardından birçok kişi, hem sosyal medya üzerinden hem de telefonla aileye ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti. Çalışma arkadaşları, Ali Kurt’un güler yüzlü kişiliği ve işine olan bağlılığıyla hatırlanacağını ifade etti.