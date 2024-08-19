Süper Lig’in ikinci haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçı, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. İzmir'de oynanan karşılaşma, sezonun ne kadar gergin geçeceğinin sinyallerini verirken, maç sırasında yaşanan bir olay tüm dikkatleri üzerine çekti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, maça giremeyen taraftarlara destek vermek amacıyla deplasman tribününe giderek yanlarında bulunmak istedi. Güvenlik önlemleri altında tribünden ayrılan Başkan Koç, oyuncuların çıkış tüneline doğru ilerlerken, Göztepe görevlisi Fatih Özkan tarafından itilmesi sonucu yere düştü. Olayın ardından Koç, yerden kalkarak protokol tribününe geri döndü.

FATİH ÖZKAN'IN İFADESİ

Ali Koç’u iterek yere düşmesine neden olan Göztepe görevlisi Fatih Özkan’ın emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Özkan ifadesinde, "Maç sırasında Ali Koç'u sahada gördüm ve onu saha dışına çıkarmak istedim. Yerlerin ıslak olması nedeniyle hızımı ayarlayamadım ve istemeden sert bir şekilde ittirdim. Kesinlikle yaralama kastım yoktu." şeklinde konuştu.

EV HAPSİ KARARI

Olay sonrası polis tarafından gözaltına alınan Fatih Özkan, mahkeme tarafından ev hapsi cezasına çarptırıldı. Ancak Özkan’ın, olayın hemen ardından tribüne dönerek maçı izlemeye devam ettiği ve daha sonra evine gittiği öğrenildi.