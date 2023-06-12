Kulüpler Birliği, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlık seçimleri ve küme düşmenin kaldırılması gündem maddeleri ile bir araya geldi. Kuruçeşme Divan Otel’de gerçekleşen toplantıya Süper Lig kulüpleri yöneticileri ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi katıldı. Galatasaray, Alanyaspor, Antalyaspor, Çaykur Rizespor ve Sivasspor’un yöneticileri ise katılmadı. Toplantının ardından Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Toplantının ana konusunun TFF Başkanlık seçimi üzerine gerçekleştiğini dile getiren Ali Koç, “2 hafta önce ön bir toplantı yapıldı ve TFF Başkanlığına aday olacaklar kim ise gelip önceden projelerini bizlere anlatmaları kararı alınmıştı. Kulüpler Birliği’nde genel kanı olarak birden çok adaylı bir seçim yapılmasını öngörüyoruz. Bu şekilde sunulacak hizmetin de kalitesinin de artacağını düşünüyoruz. Görünen o ki yine tek adaylı bir seçime gidiyoruz. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, bu güne kadar yaptıklarını anlattı ve bundan sonra yapacaklarını anlattı” diye konuştu.

“Mehmet Büyükekşi’ye destek verildiğini söylemek isterim”

TFF Başkanı Büyükekşi’nin iyi niyetli çalışmalarından memnun olduklarını vurgulayan Başkan Ali Koç, “Kulüpler Birliği Vakfı’nda büyük bir çoğunluğu Mehmet Büyükekşi’nin çalışmalarından ve çabalarından memnun. 11 buçuk aylık bir mesai sonrası iyi niyetli olduğu algısı çoğunlukta. Fakat bazı kulüplerimiz de desteklemiyor. Şimdi destekleyen ve desteklemeyen kulüpleri burada tek tek saymanın bir manası yok. Herkesi memnun etmek kolay değil. Geldiğimiz noktada yapılan çalışmalar neticesinde ve başka bir adayın da olmaması sebebiyle Mehmet Bey’e ortak alınan karar neticesinde destek verildiğini söylemek isterim” açıklamalarında bulundu.

“Başkan Mehmet Büyükekşi de Kulüpler Birliği A.Ş. projesini destekliyor”

Futbolun en büyük paydaşlarının futbol kulüpleri olduğunu vurgulayan Ali Koç, “Bugün baktığımız zaman sözü en az çıkan, en az dinlenen ne yazıkki kulüpler. Bu anarmol durumun da değişmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunu da Kulüpler Birliği A.Ş’nin kurulması ile çözüme kavuşacağını düşünüyoruz. İngiltere’de Premier Lig’de herşeye kulüpler karar veriyor hakemler dışında. Bizde de tam tersi bir durum söz konusu. Bu yüzden Kulüple Birliği A.Ş’nin yol haritasının değerlendirilmesini ele aldık. Bugün bu uzun yolculuğunun tohumlarının atılması önemliydi. Bu konuyu şuanda Başkan olan Mehmet Büyükekşi’de bu konuda kulüpleri destekledi” şeklinde konuştu.

“Yaptırımların sadece temsilcilerin raporuna bağlı olmaması gerekiyor”

PFDK kararlarının sadece temsilcinin raporuna göre şekillenmemesi gerektiğinin altını çizen Başkan Ali Koç, “Ligimizde oynanan müsabakalarda, öncesinde ve sonrasında ekranlarda ve sosyal medyada hepimiz görüyoruz ki; maçlarda küfür ediliyor. Bununla alakalı yaptırımların az olduğu kanısındayız. Verilecek cezaların, uygulanacak yaptırımların maçta görevli temsilcinin iki dudağından çıkacak cümlelere bağlı olmasını doğru bulmuyoruz. Bu durum sadece temsilcinin raporuna kaldığı sürece adil yaptırım düzeninin sağlanacağına inanmadığımızı belirttik” diye konuştu.

“Yapay zeka iyi niyetli bir yaklaşım fakat doğru uygulanması gerekiyor”

Maçlarda adil rekabet ortamının gerçekten sağlanmasının gerekliliğini vurgulayan Ali Koç, “Adil rekabet ortamının oluşması gerekiyor. Biz özellikle hakem atamaları konusunda tüm kulüpler olarak şikayetçiyiz. Sanırım TFF’de bunun farkında. Bu yapay zeka iyi niyetli bir yaklaşım fakat doğru uygulanması gerekiyor. Atamaların uluslararası normlarda yapılması ile alakalı adımların atılacağına dair bizaat Başkan tarafından söz verildi” şeklinde konuştu.

“Şampiyonluk priminin bile 1 milyon Euro’nun altında olduğunu görüyoruz”

Süper Lig’de takım gelirleri seviyesinin oldukça düşük olduğuna vurgu yapan Başkan Koç, “Ligde şampiyonluk priminin bile 1 milyon Euro’nun altında olduğunu görüyoruz. Böylece Süper Lig şampiyonunun geliri Euroleague’in altında kaldığını görüyoruz. Sıralamaya göre bazı kulüplerin çok daha küçük rakamlar elde ettiğini görüyoruz. Bu tekerlek bu şekilde dönmez. Bu gelirlerin artması için Federasyon tarafından atılımlar olduğu masada da konuşuldu. Ama bu durumda da ne kadar artar emin değiliz” ifadelerini kullandı.

Tartışılacak ve çözüme kavuşturulacak bir çok konunun varlığından bahseden Başkan Ali Koç, “Passolig, yayın ihaleleri, yabancı sınırı, yarı otomatik ofsayt sistemi ve birçok konuda çalışmaların yapılması ve hızlandırılması gibi birçok konu var. Mehmet Büyükekşi 470 kişilik kadrosundan 100 kişi ile yollarının ayrıldığını dile getirdi. Bu büyük bir rakam. İşin ciddiye alındığının bir göstergesidir” diyerek sözlerini tamamladı. İHA