Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığından istifa etme kararı aldı. Yeni başkanın kim olacağı henüz belli değilken, Koç'un aday olması durumunda Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ı destekleyeceği bildirildi.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ederken, kulüpte önemli gelişmeler yaşanıyor.

ADAY OLMAYACAK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Ali Koç, yeni sezon öncesi yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olmayacağını diğer kulüp başkanlarına iletti. Diğer başkanların Koç'un göreve devam etmesini istemesine rağmen, Ali Koç kararında kararlı olduğunu belirtti.

HASAN ARAT'A DESTEK VERECEK

Yeni başkanın kim olacağı belirsizliğini korurken, Ali Koç'un aday olması durumunda Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ı destekleyeceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.