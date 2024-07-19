Türkiye'nin siyasi arenasında son dönemde adından sıkça söz ettiren Güç Birliği Partisi Genel Başkanı Ali Karnap, merak edilen bir isim olmaya devam ediyor. İşte Karnap'ın yaşamı, siyasi kariyeri ve Güç Birliği Partisi'nin misyonu hakkında detaylı bilgiler. Peki, Güç Birliği Partisi Genel Başkanı Ali̇ Karnap kimdir? Detaylar haberimizde...

ALİ KARNAP KİMDİR?

Ali Karnap, 1 Ekim 1978 tarihinde Trabzon'un Of ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini bu ilçede tamamladıktan sonra, yüksek öğrenim için Moskova Hukuk Üniversitesi'ne yöneldi. Eğitim hayatının ardından özel sektörde ve kamu kurumlarında çeşitli görevlerde bulundu.

Kariyerine Çizgi Grup Çizgim Madencilik Yönetim Kurulu Başkanlığı yaparak devam eden Karnap, 30'a yakın derneğin kuruculuğunu ve başkanlığını üstlendi. Ayrıca, Güç Birliği Hareketi kurucu başkanlığı, Güç Birliği Ticari Ortaklığı, Türk Devletleri Ticari Ortaklığı ve Dünya Ticari Ortaklığı gibi birçok şirkette ve yaklaşık 40 ticari kuruluşta yönetici ve icracı pozisyonlarda görev yaptı.

Yeni Maden-İş Sendikası Genel Başkanlığı ve Yeni Güvenlik-İş Sendikası kurucu başkanlığı gibi önemli görevlerde yer aldı. Güç Birliği hareketi çerçevesinde 3 federasyon, 2 konfederasyon, 3 kooperatif, 2 sendika ve yaklaşık 30 sivil toplum kuruluşunda aktif rol aldı.

Siyasi kariyerine 2016 yılında Adalet Partisi Teşkilat Başkanı olarak adım atan Karnap, bu görevden ayrıldıktan sonra 2018'de ANAP Teşkilat Başkanı olarak göreve başladı. ANAP'tan istifa ederek yeni bir ideoloji başlatan Karnap, kendisine inanan arkadaşlarıyla birlikte Güç Birliği Partisi'nin Genel Başkanlığı görevini aktif olarak sürdürmektedir.

ALİ KARNAP NERELİDİR?

Ali Karnap, Trabzon doğumludur.

ALİ KARNAP KAÇ YAŞINDADIR?

1 Ekim 1978 doğumlu olan Ali Karnap, 2024 itibariyle 46 yaşındadır.