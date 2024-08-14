Ali Karacan, 1957 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Gazeteci Ercüment Karacan'ın oğlu ve Milliyet gazetesinin kurucusu Ali Naci Karacan’ın torunu olan Karacan, eğitimine Galatasaray Lisesi'nde başladı. Yüksek öğrenimini İsviçre, ABD ve Londra'da tamamladı. Gençliğinin büyük bir kısmını Milliyet Gazetesi'nde geçiren Karacan, uluslararası medya deneyimini Washington Post'ta elde etti.

Spor alanında ise binicilik ve otomobil sporlarına olan ilgisiyle tanınır. Bu spor dallarında çeşitli başarılar elde eden Karacan, otomobil sporlarının yaygınlaşmasına katkıda bulunmuş ve Geleneksel Bravo Rallisi'nin temelini atmıştır. 1986 ve 1991 yıllarında Türkiye Ralli Şampiyonu unvanına sahip olan Karacan, otomobil sporlarının tanıtımında önemli rol oynamıştır.

Medya sektöründe de etkili bir isim olan Ali Karacan, Londra'da Number One ve Radyo Klas radyolarını kurmuş, ardından Number One TV, Discovery Channel, Nickelodeon, MTV ve Fashion TV gibi uluslararası televizyon kanallarının kuruluşunda yer almıştır. Türkiye'de Playboy, Bravo, Kadın, Sanat Olayı, Bilinmeyen ve Hafta gibi önemli dergilerin sahibi olmuştur.

Ali Karacan, 2011 yılında kardeşi Ömer Karacan ve Demirören Grubu'nun sahibi Erdoğan Demirören ile ortaklık kurarak Milliyet ve Vatan gazetelerini Doğan Grubu'ndan satın aldı. Ancak, yaşanan hukuki anlaşmazlıklar sonucunda, 3 Şubat 2012 tarihinde bu gazetelerin hisselerini Demirören'e satarak ortaklık krizine son verdi.

Ali Karacan'ın babası Ercüment Karacan, ünlü sanatçı Semiramis Pekkan ile 17 yıl süren bir evlilik yapmıştır.