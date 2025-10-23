Kamuoyunda Tank Taburu olarak bilinen Meram Ağır Bakım Fabrika Müdürlüğü arazisinin satışı tamamlandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen kentsel dönüşüm projesi kapsamında taşınan fabrikanın eski yerleşkesinde bulunan 66 bin 638 metrekarelik alan, 3 milyar 502 milyon TL bedelle el değiştirdi. Bu satışla birlikte, bölge Konya’nın en yüksek değere sahip arazisi unvanını aldı.

Yeni sahibi ise Alfa İnşaat Ltd. Şti. olurken, şirketin yöneticisi Ali Kanarya, açık artırmada verdiği rekor teklifle dikkatleri üzerine çekti.

İhalede Kıyasıya Rekabet

İş dünyasının önde gelen temsilcilerinin katıldığı ihalede Kavaf Holding ve Alfa İnşaat arasında yoğun bir rekabet yaşandı.

3,2 milyar TL’den başlayan açık artırmada tekliflerin ardı ardına yükselmesiyle süreç nefesleri kesti.

Sonuçta 3 milyar 502 milyon TL’lik nihai teklif Alfa İnşaat tarafından verildi ve şirket ihalenin kazananı oldu.

Bu satış, Konya emlak piyasasında tarihin en yüksek bedelli arsa satışı olarak kayıtlara geçti.

Modern Yaşam Alanı Yükselecek

Meram’ın Ateşbaz-ı Veli Mahallesi sınırlarında yer alan bu 66,6 dekarlık alanın yerine, şehrin modern yüzünü yansıtacak bir yaşam merkezi kurulması planlanıyor.

Projede lüks konut birimlerinin yanı sıra sosyal donatılar ve yeşil alanlar da yer alacak. Böylece Konya’nın merkezinde yeni bir yaşam alanı doğacak.

Ali Kanarya Kimdir?

Alfa İnşaat Limited Şirketi’nin kurucusu ve sahibi olan Ali Kanarya, Konya doğumlu tanınmış bir iş insanıdır.

Uzun yıllardır inşaat ve ticaret sektörlerinde faaliyet gösteren Kanarya, MÜSİAD Konya Şubesi yönetim kurulunda da aktif rol üstlenmektedir.

KOBİSAN firması aracılığıyla birçok nitelikli projeye imza atan Kanarya, Konya’daki son büyük ihale başarısıyla adından söz ettirdi.

Liderliğini yaptığı Alfa İnşaat ile şehirdeki yatırım ve istihdam alanında önemli bir katkı sağlamayı hedeflemektedir.