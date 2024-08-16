Ali Haluk Karakuş’un kim olduğu ve hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Ali Haluk Karakuş kimdir? İşte detaylar…

ALİ HALUK KARAKUŞ KİMDİR?

Polis Başmüfettişi Ali Haluk Karakuş, 16 Ağustos'ta alınan kararlar doğrultusunda Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanmıştır. 1973 yılında İstanbul’da doğan Karakuş, Haziran 1995’te Polis Akademisi’nden mezun olmuş ve aynı yıl Temmuz ayında İstihbarat Dairesi Başkanlığı’nda göreve başlamıştır.

Kariyerine 2000-2004 yılları arasında Siirt'te devam eden Karakuş, ardından Kırklareli’ne atanmıştır. 2013 yılında Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yaparken, 4. Sınıf Emniyet Müdürlüğü'nden 3. Sınıf Emniyet Müdürlüğü'ne terfi etmiştir. 2017 yılına kadar Kırklareli'de görev alan Karakuş, burada Lüleburgaz Emniyet Müdürü ve Kırklareli Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü olarak hizmet vermiştir.

2017 yılında 2. Sınıf Emniyet Müdürü unvanıyla Trabzon'a atanan Karakuş, Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper tarafından İstihbarattan Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir. Son olarak Polis Başmüfettişi olarak görev yapan Ali Haluk Karakuş, 16 Ağustos’ta Adıyaman İl Emniyet Müdürü olarak atanmıştır. Karakuş, evli ve 2 çocuk babasıdır.