Ali Gulmalizada Kimdir?

Kamuoyunda “Alican Çakır” olarak tanınan Gulmalizada’nın gerçek kimlik bilgileri henüz netleşmedi. Ancak istihbarat birimleri, şüphelinin uzun süredir organize suç ağlarıyla bağlantılı faaliyetlerde bulunduğunu doğruladı.

Cinayetin Azmettiricisi Olduğu İddia Edilen Ali Gulmalizada Yakalandı

İstanbul Şişli’de 6 Ekim 2025’te uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden avukat Serdar Öktem cinayetiyle ilgili kritik bir gelişme yaşandı. Soruşturmada “azmettirici” olduğu öne sürülen Azerbaycan vatandaşı Ali Gulmalizada, Moskova’da düzenlenen operasyonla yakalandı.

“Alican Çakır” Kod Adıyla Tanınıyordu

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Gulmalizada uzun süredir “Alican Çakır” takma adıyla hareket ediyordu. Daltonlar suç örgütünün yöneticileri arasında olduğu değerlendirilen şüpheli, Türk Emniyeti’nin istihbarat desteğiyle Rus polisi tarafından 23 Ekim 2025’te gözaltına alındı.

Serdar Öktem Cinayeti Nasıl Gerçekleşti?

MHP’li avukat ve eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayet dosyasında sanık olarak da adı geçen Serdar Öktem, 6 Ekim günü Zincirlikuyu Mezarlığı yakınlarında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti. Olayda Öktem, vücuduna isabet eden çok sayıda kurşunla ağır yaralanmış ve hastanede hayatını kaybetmişti.

Cinayeti Neden İşlediler

Soruşturma dosyasında yer alan iddialara göre, Öktem’in “Daltonlar” suç örgütüyle husumetli olan “Casperlar” örgütüne mensup bir kişinin avukatlığını yapması, suikastın temel nedeni olarak değerlendiriliyor. Bu durumun iki örgüt arasında güç dengesini etkilediği ve Gulmalizada’nın bu nedenle devreye girdiği ileri sürüldü.

Türk Emniyeti Ve Rus Polisi’nin Operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün verdiği bilgilere göre, Türk ve Rus istihbarat birimlerinin koordineli çalışması sonucu Moskova merkezli operasyon gerçekleştirildi. Gulmalizada’nın, Türkiye’ye iadesine ilişkin sürecin başlatıldığı öğrenildi.