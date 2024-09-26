29 Eylül 2024 Pazar günü Rıza Kayaalp Spor Salonunda düzenlenecek program Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başlayacak. Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden Hafızlık İcazet Merasimine Yozgat halkını davet etti.

Programla alakalı bir açıklama yapan Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, “İl merkezinde hafızlık eğitimi veren Bilal Şahin Erkek Hafızlık Kur’an Kursu, Bölge Yatılı ve İmran Kız Hafızlık Kur’an kurslarından 107 öğrenci hafız olarak mezun oldu” dedi.

"HAFIZLIK EĞİTİMLERİMİZ DEVAM EDİYOR”

Müftü Gülden açıklamasında, “Müftülüğün eğitim faaliyetlerinin en önemli basamaklarından birisi hafızlık eğitimidir. Hafızlık eğitiminde ilimiz merkezinde 2 kız 1 erkek olmak üzere 3 hafızlık kursumuz bulunuyor. Sorgun’da 2 kız 1 erkek olmak üzere 3 hafızlık kursumuz var. Sarıkaya ilçesinde 1 kız, 1 erkek olmak üzere 2 hafızlık kursumuz var. Akdağmadeni ilçemizde 1 erkek hafızlık. Çekerek ilçesinde 1 erkek hafızlık kursu. Yerköy ilçemizde 1 erkek hafızlık ve Boğazlıyan ilçemizde 1 erkek hafızlık olmak üzere ilimizin hemen hemen tamamında ilçelerimizde dahil olmak üzere ihtiyaç olan noktalarda hafızlık eğitimlerimiz devam ediyor” diye konuştu.

“KURAN SOFRASI AÇILACAK”

Gülden, “2021 yılından itibaren Yozgat’a İl Müftüsü atandığımızdan bugüne 2021 yılında bir kurs bağlamında sadece Bilal Şahin’deki hafızlık kursumuz bağlamında icazet programı düzenlemiştik. O programda 18 civarında öğrencimizle icazeti gerçekleştirmiştik. 2022 yılında o kursumuza ilaveten 2 kursumuzu da katarak biraz daha geniş bir program icra ettik. 28 civarında bir öğrencimiz olmuştu. 2023 ve 2024 yıllarına tabi ilimiz merkezinde ki 3 kursumuzun tamamını içerecek bir hafızlık merasimi planladık. 2021 yılından bu zamana kadar ilimiz genelinde bizim 2021’de 21 hafızla teslim aldığımız ve bugün itibariyle ilimiz genelinde 283 hafızımız bulunuyor. İlimiz merkezindeki 3 kursumuza yönelik 29 Eylül 2024 Pazar günü Türkiye’den farklı okuyucuları davet ettik. Diyanet TV’nin sunucularından bir arkadaşımızı sunucu olarak davet ettik. Din İşleri Yüksek Kurulundan bir hocamızı programı yönetmek üzere davet ettik. Programımız bir yönüyle Kuran ziyafeti, bir yönü ile il merkezimizdeki 3 kursumuzdan hafızlık icazetini almaya hak kazanmış 107 öğrencimize dönük bir program olacak. Düzenleyeceğimiz programa tüm Yozgatlı kardeşlerimizi davet ediyorum. Bu öğrencilerin bu noktaya gelmeleri Yozgatlı kardeşlerimizin, hayırseverlerin çok büyük katkıları oldu. 3-4 haftada bir kurslarımızın ihtiyaçları için camilerimizden hemen hemen bütün vatandaşlarımızın az çok katkılarıyla onların destekleriyle bu eğitim faaliyetini sürdürüyoruz. Bugüne kadar maddi katkı sunmak suretiyle bizimle beraber oldular. Maddi katkılarının semeresini görmek üzere Pazar günü saat:14.00’de Rıza Kayaalp Spor Salonuna bütün Yozgatlı kardeşlerimizi bekliyoruz. Bir Kuran sofrası açılacak ve bu sofrada hep beraber istifade edelim” ifadelerini kullandı.

“ÖNEMLİ İSİMLER KATILACAK”

Müftü Gülden, Pazar günü düzenlenecek olan Hafızlık İcazet Merasimine, sunucu Aykut Burak Şimşek, Musfahları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi Musa Coşkun, Bilal Şahin Erkek Hafızlık Kur’an Kursu Öğreticisi Murat Soydal, Bakırköy Müftülüğü Ataköy Ömer Duruk Cami Baş İmam Hatibi ve 2004 Kur’an-ı Kerimi güzel okuma dünya birincisi Mustafa Kızılcaoğlu, Çankaya Müftülüğü Kocatepe cami İmam Hatibi 2001 Kur’an-ı Kerimi güzel okuma Türkiye birincisi, Yozgat Çapanoğlu İmam Hatibi Cemal Şahiner, Yozgat Şehitler Cami İmam Hatibi Ali Akkan katılacağını söyledi.