Ali Erbaş, 1980 yılında Sakarya İmam-Hatip Lisesi'nden mezun olmuş ve 1984 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden diplomasını almıştır.

1987 yılında Tefsir Anabilim Dalı'nda "Kur’an’daki Tekrarlar" başlıklı yüksek lisans teziyle eğitimini tamamlayan Erbaş, 1993 yılında Dinler Tarihi Anabilim Dalı'nda "İlâhî Dinlerde Melek İnancı" başlıklı doktora tezini sunarak doktor unvanını kazanmıştır.

1998 yılında doçent unvanını elde eden Erbaş, 1997-2002 yılları arasında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde dekan yardımcılığı görevini yürütmüş, 2004 yılında profesör unvanını almış ve 2006-2011 yılları arasında iki dönem dekanlık yapmıştır.

Erbaş, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilişkili olan KADİP/Kültürlerarası Diyalog Platformu'nda yönetim kurulu üyeliği yapmış ve kapatılan Kimse Yok Mu Derneği'nin toplantılarına katılmıştır.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINDAKİ KARİYERİ

2011 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne atanan Erbaş, bu görevde 6 yıl süreyle bulunmuştur. 17 Eylül 2017 tarihinde Diyanet İşleri Başkanı olarak atanmıştır. Prof. Dr. Ali Erbaş, 12 kitabı, sayısız makalesi ve ulusal ve uluslararası birçok sempozyum bildirisi ve konferansı ile akademik alanda da önemli bir katkı sağlamıştır. Evli ve dört çocuk babasıdır.