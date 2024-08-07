2024 Paris Olimpiyatları'nda Türkiye'yi Güreş kategorisinde temsil eden "Ali Cengiz Kimdir? Nereli ve Kaç yaşında?" İşte tüm detaylar...

ALİ CENGİZ KİMDİR?

8 Nisan 1996 doğumlu Ali Cengiz, grekoromen stilde 87 kiloda mücadele eden başarılı bir Türk güreşçisidir. Kariyerini Ankara ASKİ Spor Kulübü'nde sürdüren Cengiz, 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak büyük bir başarı elde etmiştir.

Ali Cengiz, güreş kariyerine Akhisar Belediyespor’da adım attı. 2015 yılında Brezilya’nın Fortaleza şehrinde düzenlenen Dünya Gençler Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda kazandığı altın madalya ile büyük bir çıkış yakaladı. Ayrıca, 2016 yılında Fransa’nın Macon şehrinde yapılan Dünya Gençler Şampiyonası’nda 84 kilo kategorisinde gümüş madalya kazandı.

ULUSLARARASI BAŞARILAR

Ali Cengiz, 2019 yılında Sırbistan’ın Novi Sad şehrinde düzenlenen U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda bronz madalya kazanarak uluslararası arenada kendini kanıtladı. Aynı yıl, 4. İslam Dayanışma Oyunları’nda Azerbaycan’ın Bakü şehrinde 85 kilo kategorisinde gümüş madalya elde etti. Cezayir’in Vahran şehrinde yapılan 19. Akdeniz Oyunları’nda 87 kilo grekoromen stil kategorisinde bronz madalya alarak önemli bir başarıya imza attı. 2022 Dünya Güreş Şampiyonası’nda da bronz madalya kazanan Cengiz, güçlü rakiplerine karşı üstün bir performans sergiledi.

2023 YILI VE DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

Ali Cengiz’in 2023 yılı, kariyerinin en parlak dönemlerinden biri oldu. Hırvatistan’ın Zagreb şehrinde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 87 kilo finalinde Macar rakibi István Takács’a kaybederek gümüş madalya kazandı. Ancak yılın en büyük başarısını Sırbistan’ın Belgrad şehrinde yapılan 2023 Dünya Güreş Şampiyonası’nda elde etti. Erkekler grekoromen stil 87 kilo finalinde Macar rakibi Dávid Losonczi’yi 8-7 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu. Bu zafer, Ali Cengiz’in uluslararası güreş arenasında Türk güreşini en üst seviyede temsil ettiğini gösterdi.

MİLLİ GÜREŞÇİ ALİ CENGİZ’İN BAŞARILARI VE MADALYALARI

2013 Belgrad Dünya Şampiyonası’nda yıldızlar kategorisi: Altın Madalya

2015 Brezilya 2015 Dünya Gençler Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda yıldızlar kategorisi: Altın Madalya

2016 Fransa Dünya Gençler Şampiyonası: Gümüş Madalya

2019 Sırbistan U23 Avrupa Güreş Şampiyonası: Bronz Madalya

Azerbaycan Bakü 4. İslam Dayanışma Oyunları: Gümüş Madalya

2022 Akdeniz Oyunları: Bronz Madalya

2022 Dünya Güreş Şampiyonası: Bronz Madalya

2023 Dünya Güreş Şampiyonası: Altın Madalya