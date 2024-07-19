Antalya'nın Kemer ilçesinde geçirdiği tekne kazası sonucu ağır yaralanan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar, tedaviye alındı. Daha sonra Ali Bahar Kimdir? Ali Bahar’a Ne Oldu? soruları araştırmaya başlanıldı. İşte detaylar.

Antalya'nın Kemer ilçesinde geçirdiği tekne kazası sonucu ağır yaralanan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar, hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bu gelişmenin ardından Ali Bahar'ın kimliği ve kazanın detayları merak konusu oldu. İşte detaylar.

ALİ BAHAR KİMDİR?

1969 yılında Antalya'nın Şarampol mahallesinde doğan Ali Bahar, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini Antalya'da tamamladı. Anadolu Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra, aynı üniversiteden Pedagojik Formasyon Eğitimi aldı. Üniversite eğitiminden sonra Antalya'da bir firmanın Karaburun'daki otel inşaatında saha mühendisi olarak görev yapmaya başladı ve kısa süre içinde şantiye şefi olarak çalıştı. Askerlik görevini Diyarbakır'da tamamladıktan sonra, inşaat mühendisliğini bırakarak ticaret hayatına adım attı.

TİCARET HAYATINA ADIM ATIŞI

Ali Bahar, babası İbrahim Bahar'ın tavukçuluk, süt ürünleri ve soğutulmuş et gıdaları sektöründeki tecrübesini devralarak iş hayatına başladı. Organize Sanayi Bölgesi'nde 1200 ton kapasiteli ve 12.500 m² kapalı alanda faaliyet gösteren bir et ve süt ürünleri işleme tesisi kurdu. Ayrıca Altınova'da 3000 m² kapalı alanda bir süt tesisi ve Organize Sanayi Bölgesi'nde köfte ve döner fabrikası açtı. Bahar, Bahar Hindi, Bahar Süt Ürünleri, Danone, Polonez, Ülker İçim ve ithal peynir dağıtımı yapan bir dağıtım şirketi de kurdu. 1995 yılından bu yana, Bahar Grup bünyesinde üretim yaparak Antalya ekonomisine katkı sağladı.

ŞİRKET VE YÖNETİM GÖREVLERİ

Ali Bahar, Bahar Gıda Grup, Bahar Gıda, Bah-Et ve BHR Süt Şirketleri'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütüyordu. Ayrıca Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Yönetim Kurulu Üyeliği, Antalya Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkan Vekilliği, Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeliği gibi önemli görevleri de vardı.

KİŞİSEL HAYATI

Ali Bahar, evli ve biri kız, diğeri erkek olmak üzere iki çocuk babasıydı.

ALİ BAHAR'IN GEÇİRDİĞİ KAZA

Antalya'nın Kemer ilçesinde geçirdiği tekne kazası sonucu ağır yaralanan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar, tedaviye alındı.

Aynı zamanda Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanlığı yapan Bahar, teknede yaşadığı kaza nedeniyle ağır yaralandı.

İhbar üzerine marinaya gelen sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Bahar, tedaviye alınmıştı.

Bahar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilmişti.

ALİ BAHAR'IN ÖLÜMÜ

Tekneden düşen Ali Bahar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ali Bahar hayatını kaybetti.