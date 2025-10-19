Aleyna Solaker Kimdir?

Aleyna Solaker, 5 Aralık 1996’da İstanbul’da doğdu. Boyu 1.72 cm ve kilosu 56 olarak biliniyor. Göz rengi yeşil. Annesinin adı Çiğdem Solaker, babasının adı ise Hakan Solaker. Bir abisi var ve ailesiyle yakın ilişkiler kuruyor. Lisans eğitimini Bilgi Üniversitesi’nde sürdürüyor. Çocukluk döneminden itibaren oyuncu olmak istedi ve ailesinin desteğiyle sahneye adım attı. Babasının magazin geçmişi, ona medya ilişkileri konusunda tecrübe kazandırdı; ancak oyunculuk yolunda kendi çabasıyla ilerlemeyi tercih ediyor.

Henüz çocukluk döneminden itibaren oyunculuğa ve sahne sanatlarına ilgi duyan Solaker, İstanbul'da doğdu ve ailesinin desteğiyle sanat yolunda ilerledi. Lise eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi’nde tiyatro bölümünde tamamladıktan sonra, Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Bölümü’nde öğrenimine devam etti. Oyunculuk kariyerinin yanında dans ve müzikle ilgileniyor; sosyal hayatında enerjik ve sempatik biri olarak tanınıyor.

Oyunculuğa ilk adımlarını küçük yaşlarda atan Aleyna Solaker, 2006 yılında “Kuş Dili” dizisinde Müjde Ar’ın kızını canlandırarak televizyon dünyasına girdi. Sonrasında farklı projelerde rol aldı fakat esas çıkışını ATV’de yayınlanan “Kırgın Çiçekler” dizisinde Meral Kendir karakteriyle yaptı. Bu diziyle Türkiye dışında Latin Amerika gibi birçok ülkede geniş bir hayran kitlesine ulaştı ve genç yaşına rağmen ciddi bir popülarite yakaladı. Ailesine oldukça bağlı olan Solaker’in babası uzun yıllardır magazin gazetecisi olarak sektörde yer alıyor.

Aleyna Solaker’in İlgi Alanları

Solaker, dostluklarını ön planda tutan, motive olmuş ve azimli biri olarak tanınıyor. Boş vakitlerinde arkadaşlarıyla zaman geçirmekten, dans etmekten ve müzik dinlemekten hoşlanıyor. Modaya ilgisi var fakat stil danışmanlığı yerine kendi tarzını oluşturmayı tercih ediyor. Hayattaki önceliklerinden biri iyi bir oyuncu olarak anılmak ve kalitesi yüksek projelere imza atmak. Kariyer planlarında Haluk Bilginer ile aynı projede yer almayı hayal ediyor. Ayrıca rol modelleri arasında Demet Evgar ve Yıldız Kenter’i sayıyor.

Aleyna Solaker, genç yaşında çok yönlü bir sanat yolculuğu sürdürüyor ve hem tiyatro hem dizi hem de sinema alanında kendini geliştiren bir oyuncu olarak öne çıkıyor. Oyunculuk kariyerinde ilerleme ve sahnede kaliteli projelerde yer alma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Aleyna Solaker’in Televizyon Ve Sinema Projeleri

Aleyna Solaker’in kariyerindeki önemli projeler arasında “Kuş Dili” (2006), “İşte Benim” (2006), “Altındağlı” (2013), “Beyaz Karanfil” (2014), “Kırgın Çiçekler” (2015-2018), “Hizmetçiler” (2020), “Benim Hayatım” (2021) ve “Ben Bu Cihana Sığmazam” (2023-2024) gibi diziler yer alıyor. Sinema sektöründe ise “Dersimiz: Atatürk” (2010), “Aşktroloji” ve “Ahmet İki Gözüm” gibi filmlerde rol aldı. Özellikle “Kırgın Çiçekler” dizisindeki performansı genç izleyici kitlesinin ilgisini çekti ve ona uluslararası bir ün sağladı.