Türkiye'nin en popüler televizyon yarışmalarından biri olan Survivor'da dikkat çeken isimlerden Aleyna Kalaycıoğlu, son dönemde özel hayatıyla sıkça gündeme geliyor. 26 yaşındaki şarkıcı ve eski Survivor yarışmacısı, Bebek'te rapçi Canbay ile görüntülendi. Bu yeni gelişme, magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Aleyna Kalaycıoğlu, "Yangın", "Aldırma", "Dominik", "Bana Cevap Ver", "Ağla" ve "Düşlerim" gibi hit şarkılarıyla tanınıyor. Son dönemde, özel hayatıyla ilgili sıkça haber olan Kalaycıoğlu'nun yeni ilişkisi, dikkatleri üzerine çekti.

Geçmişte, ünlü oyuncu Doğukan Güngör ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Güngör, Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih karakterine hayat vermişti ve tatildeki yakınlaşmaları sosyal medyada geniş yankı bulmuştu.

Ancak şimdi, Aleyna Kalaycıoğlu'nun yeni aşkı olarak öne çıkan isim, ünlü rapçi Canbay. Kalaycıoğlu, geçtiğimiz akşam Bebek'teki bir waffle dükkanında Canbay ile görüntülendi. İkili, aracına binerken kameralara yansıdı. Aleyna Kalaycıoğlu, bu görüntülerin ardından yaptığı açıklamada, "Birlikte bir proje üzerinde çalışıyoruz. Şu an hazırlık aşamasındayız. Stüdyodan yeni çıktık," dedi.