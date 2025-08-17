Çankırı’nın Bayramören ilçesine bağlı bir köyde gerçekleşen yangında 6 ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, gece saatlerinde Bayramören ilçesine bağlı Üçgazi köyünde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, köyde yer alan bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle yangın büyüyen alevler, çevresinde yer alan evlere de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden fazla sayıda itfaiye ekibi geldi. Ekiplerin sabah saatlerine kadar devam eden müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangında, 3’ü metruk toplam 6 ev kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.