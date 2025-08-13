Sivas'ta merkeze bağlı İnceağa köyünde samanların tutuşmasının ardından ortaya çıkan yangında, 4 traktör ve 5 römork kullanılamaz hale geldi.

Merkeze bağlı İnceağa köyünde Halis ve Hasan Polat kardeşlere ait çiftlikte saman balyalarında henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Kısa zamanda büyüyen yangın Polat kardeşlere ait 4 traktör ile 5 römorka da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri geldi.

Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında 4 traktör ile 5 römork kullanılamaz hale geldi, çiftlikte yer alan saman balyaları da kül oldu.