Tokat’ta park halinde bulunan otomobilde çıkan yangın, ekipleri alarma geçirdi. Alev topuna dönen otomobil kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre yangın, Bosna Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinde park halinde bulunan 60 AFH 398 plakalı Opel marka otomobilin, motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanlar kısa sürede yerini alevlere bıraktı ve araç saniyeler içinde alev topuna döndü. Ara ara patlamanın da yaşandığı otomobile vatandaşlar yaklaşamadı. Olay yerine hızla intikal eden Tokat Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının yakıt kaynaklı olduğu tahmin edilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, araç yangını bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı.