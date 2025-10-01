ÖSYM'nin 2025 sınav takvimine göre, ALES/3 başvuruları 7–14 Ekim 2025 tarihleri arasında Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden alınacak.
Başvuru süresini kaçıran adaylar için geç başvuru tarihi olarak 21 Ekim 2025 duyuruluyor.
Yılın son sınavı olacak 2025-ALES/3 sınavı 23 Kasım 2025 tarihinde uygulanacak. Sınavın sonuçları ise 12.12.2025 tarihinde açıklanacak.
Sınav başvuru kılavuzu genellikle ÖSYM'nin resmi sitesinden başvuru sürecinin ilk günü paylaşılıyor. Kılavuzla birlikte;
Başvuru şartları,
Uygulama kuralları,
Engelli adaylar için düzenlemeler,
Ücret bilgisi hakkında bilgi sahibi olunuyor.
