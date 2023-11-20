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Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) 2023-ALES/3 oturumu tamamlandı ve adaylar sonuçları merakla beklemeye başladı. Bu yıl üçüncü kez düzenlenen ALES'e 157 bin 918 aday başvuruda bulundu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen sınav, 81 ilde 92 sınav merkezinde 19 Kasım Pazar günü saat 10.15'te başladı. Ancak, adaylar sınav binalarına saat 10.00'dan sonra alınmadı. Sınav, sayısal ve sözel testlerden oluşan toplam 100 soru için adaylara 150 dakika cevaplama süresi tanıdı. Şimdi ise gözler, ALES/3 sonuç takvimine çevrildi.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından düzenlenen ALES/3 sonuçları, merakla beklenen bir tarihle açıklanacak. Sonuçların 5 Aralık'ta duyurulması planlanıyor ve bu tarihten itibaren 5 yıl süresince geçerli olacak.