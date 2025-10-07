2025 Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) başvuruları ÖSYM tarafından başlatıldı.

Adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden sınav başvurularını gerçekleştirebilecek.

Başvuru kılavuzunda sınav tarihleri, başvuru şartları, ücretler diğer detaylar açıklanıyor.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2025-ALES/3 23 Kasım 2025 tarihinde gerçekleşecek.

ALES 3 Sınavı Hangi Tarihler Arasında

ALES 3 sınavı 07 Ekim – 14 Ekim 2025 tarihleri arasında alınmaya başladı.

ALES 3 Sınav Ücreti Ne Kadar

ALES başvuru ücreti 850 TL olarak belirlendi.

Muhabir: İrem Çitak