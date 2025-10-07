2025-ALES/3 sınavına başvurular 7-14 Ekim tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi sitesi ve mobil uygulaması üzerinden uygulanabilecek. Sınava dair bütün ayrıntılar başvuru kılavuzunda yer ediniyor.

2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/3) 23 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilecektir. Sınava başvurular 7-14 Ekim 2025 tarihleri arasında alınacaktır. Adaylar başvurularını, 7 Ekim 2025 saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden uygulayabilecektir.

Sınava ilişkin detaylı bilgiler 2025-ALES/3 Başvuru Kılavuzu'nda yer almaktadır. Sınava başvuracak adayların, kılavuzu dikkatle incelemeleri önemle tavsiye edilmektedir. Başvuru ve sınav süreciyle ilgili tüm detaylara aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.