ATV'nin popüler yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster," bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalioğlu’nun sunumuyla gerçekleşen program, ilgi çekici soruları ve başarılı performanslarıyla büyük beğeni topladı. Bu haftaki bölüme damgasını vuran soru ise Aleksey Leonov hakkında oldu.

ALEKSEY LEONOV KİMDİR?

Programda, 1 Eylül 2024 tarihinde yarışmacı Ayşe Kamer Aytekin’e yöneltilen 100 bin liralık soru, izleyicilerin büyük ilgisini çekti. Soru şöyleydi: "Aleksey Leonov, 1965 yılında hangisini yapan ilk insandır?"

Seçenekler: A) Aracından çıkıp uzayda yürüyen B) Ay'a ayak basan C) Uzaya çıkan D) Dünyanın yörüngesinde tur atan

Doğru cevap ise A şıkkı: "Aracından çıkıp uzayda yürüyen" olarak belirlendi.

ALEKSEY LEONOV’UN UZAY SERÜVENİ

Aleksey Arkhipovich Leonov (30 Mayıs 1934 - 11 Ekim 2019), Sovyet ve Rus kozmonot, hava kuvvetleri tümgenerali, yazar ve sanatçı olarak tanınmıştır. 18 Mart 1965 tarihinde, Voskhod 2 görevinde 12 dakika 9 saniye boyunca kapsülden çıkarak uzayda yürüyüş yapan ilk kişi olmuştur. Bu tarihi başarı, uzay keşifleri tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır.

Leonov, 1975 yılında Apollo-Soyuz görevinde Soyuz kapsülüne komuta etmiş ve bu kapsül, iki gün boyunca bir Amerikan Apollo kapsülüyle uzayda kenetlenmiştir. Leonov, iki kez Sovyetler Birliği Kahramanı (1965, 1975), Havacılık Tümgenerali (1975), SSCB Devlet Ödülü sahibi (1981) ve Birleşik Rusya partisinin Yüksek Konseyi üyesi (2002-2019) unvanlarına sahiptir.

Aleksey Leonov’un bu önemli başarıları, uzay keşifleri ve insanlığın sınırlarını zorlamak konusundaki katkılarıyla hafızalarda kalacaktır.