Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda, sportif tırmanış kadınlar hız kategorisinde altın madalya kazanarak tarihe geçen Aleksandra Miroslaw, Polonya'nın Lublin kentinden çıkmış bir sporcu. Hız tırmanışında dünya rekorunu elinde bulunduran Miroslaw, bu dalda adeta bir efsane olarak anılıyor. Peki, hız tırmanışının yeni kraliçesi olarak gösterilen Aleksandra Mirosław kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Şubat 1994 doğumlu olan Aleksandra Mirosław, Polonya'nın Lublin kentinde dünyaya geldi. Spor kariyerine yedi yaşında yüzme ile başlayan Miroslaw, ablası Malgorzata'nın teşvikiyle 2007 yılında hız tırmanışına yöneldi. Kısa sürede dikkat çeken başarılar elde eden sporcu, iki kez dünya şampiyonu olarak dünya rekorlarına imza attı.

Paris 2024 Olimpiyatları, Miroslaw için kariyerinde bir dönüm noktası oldu. Kadınlar hız tırmanışı kategorisinde gösterdiği üstün performansla altın madalya kazanan sporcu, bu başarısıyla hem Polonya'nın gurur kaynağı oldu hem de hız tırmanışını dünya genelinde daha geniş kitlelere tanıttı.

Aleksandra Miroslaw'ın etkileyici kariyeri ve Paris 2024'teki olağanüstü başarısı, onu hız tırmanışının yeni kraliçesi olarak taçlandırdı.