Balıkesir’de yapmış olduğu ziyaretlerde Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar’a, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hıdır, Genel Sekreter Doç. Dr. Mustafa Kocakaya ve Üniversite Kenevir Araştırmaları Enstitüsü’nden Öğretim Gör. Dr. İbrahim Kılıç eşlik etti.

İlk olarak Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu’nu ziyaret eden Yaşar daha sonra Albayrak Grubu Balıkesir Varaka Kağıt Fabrikası ve Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan’ı ziyaret etti.

REKTÖRE ZİYARET

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu’ya nezaket ziyaretinde bulundu. Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette iki üniversite arasında yapılabilecek iş birlikleri görüşüldü.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu nazik ziyaretlerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar’a teşekkürlerini iletti. Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar ise misafirperverliklerinden dolayı Rektör Oğurlu’ya teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaretin sonunda mevkidaşlar arasında karşılıklı hediye takdimi yapıldı.

Ziyarette Yaşar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hıdır, Genel Sekreter Doç. Dr. Mustafa Kocakaya ve Üniversite Kenevir Araştırmaları Enstitüsü’nden Öğretim Gör. Dr. İbrahim Kılıç eşlik etti.

FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNDU

Yaşar, Albayrak Grubu Balıkesir Varaka Kağıt Fabrikası’nı ziyaret etti. Rektör Yaşar, üniversite sanayi işbirliğinin geliştirilmesi kapsamında Balıkesir’de faaliyet gösteren Albayrak Grubu Varaka Kağıt Fabrikası’nı ziyaret etti.

Ziyarette Yaşar, Albayrak Grubu Balıkesir Varaka Kağıt Fabrikası Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Albayrak, AR-GE Direktörü Prof. Dr. Arif Karademir ve AR-GE Müdürü Umut Sakçılar’dan fabrikanın faaliyet alanları ve üretim malzemeleri hakkında bilgiler aldı.

Rektör Prof. Dr. Yaşar, Bozok Üniversitesinin ihtisas alanı olan endüstriyel kenevirin ekonomiye kazandırılması noktasında yürütülecek ortak proje ve yatırım konularında Fabrika Yönetim Kurulu Üyeleriyle fikir alışverişinde bulundu. Görüşmede, döngüsel ekonomi, sürdürülebilirlik, atık değerlendirme, yeni nesil çevreci kompozit üretimi gibi alanlarda Bozok Üniversitesi koordinasyonunda Yozgat’a yapılacak olası yatırım konularında fikir birliğine varıldı.

NEZAKET ZİYARETİNDE BULUNDU

Yaşar, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Bir dizi ziyaret için Balıkesir’de bulunan Yaşar, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Yozgatlı olarak, memleketinden gelen misafirlerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Alkan, nazik ziyaretleri için Yaşar’a teşekkür etti.

Yaşar, misafirperverliklerinden dolayı İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Alkan’a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.