Sağ bek pozisyonunda görev alan Pereira, kariyerinde Benfica, Gil Vicente, Braga, Sporting CP, Valencia, Hannover 96 ve Trabzonspor formaları giydi.

Joao Pereira Kimdir?

2017-2021 yılları arasında Trabzonspor’da oynayan Pereira, 2020 yılında Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Bordo-Mavili formayla sergilediği disiplinli futboluyla taraftarların sevdiği isimlerden biri oldu.

Portekiz Milli Takımı ile de 40 kez sahaya çıkan Pereira, 2012 Avrupa Şampiyonası ve 2014 Dünya Kupası’nda ülkesinin kadrosunda yer aldı.

Aktif futbolculuğu bıraktıktan sonra antrenörlüğe yönelen Pereira, 2021’de Sporting CP U23 ekibinde göreve başladı. 2022’de aynı takımın başına geçen Portekizli çalıştırıcı, 2024’te Sporting CP B takımının teknik direktörlüğüne getirildi. Aynı yıl kısa süreliğine Sporting CP A takımını da çalıştırdı.

2025 yılı itibarıyla Alanyaspor’un başına geçen Pereira, Türkiye’ye bu kez teknik direktör olarak döndü. Kulüp, Portekizli çalıştırıcıyla orta ve uzun vadeli projeler hedeflediklerini açıkladı.