Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü önünde düzenlenen basın açıklamasına Öz Sağlık İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Mehmet Akyol’un yanı sıra sendika üyeleri katıldı.

Başkan Akyol, “Emeğimizi hiçe sayıp, ekmeğimize ortak oldunuz. Alnımızın teri, vicdanlarınızda kurudu. Geriye dönük alacaklarımızın daha fazla geciktirilmeden ve tek kalemde ödenmesini istiyoruz” dedi.

Akyol, Öz Sağlık-İş Teşkilatları olarak Türkiye genelinde İl Sağlık Müdürlükleri önünde ortak basın açıklaması yaptıklarını belirtti.

Akyol yaptığı açıklamada; “Sizlerin de yakından bildiği üzere Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan sağlık işçilerinin yetkili sendikası Öz Sağlık İş olarak 190 bin işçimiz işveren sendikası TÜHİS ile imzaladığımız Toplu İş Sözleşmesi’nin üzerinden 46 gün geçti. Bu sözleşmede yer aldığı üzere işçinin 2023 Ocak ayından geçerli geriye dönük alacaklarının ödenmesi kararının üzerinden de 46 gün geçti. İşçi vefakârdır. İşçi cefakârdır. İşçi sabırlıdır. İşçi Ülkesini, milletini, devletini sever. Hele sağlık işçisi belini doğrultmadan akşamı eder, bilir ki işini aksatsa bu ihmal bir insanın ‘Canına’ değer. Sendika olarak ilk günden beri defalarca masaya oturduk, geriye dönük alacakları bekletmeyin dedik, işçiye nefes aldıracak bu toplu parayı kuşa döndürmeyin dedik, önümüz Kurban Bayramı işçi kurbanını kesebilsin dedik, vergi dilimini işaret ettik, ülke ekonomisinin zorluğunu gösterip alacakların bir an önce ödenmesi için çalmadık kapı bırakmadık. Sendika olarak devletin tüm kademelerini aşındırdık. Hesaplamalar yapılıyor dediniz bekledik. Kasada para yok, ek bütçe istedik dediniz bekledik. Bütçe Meclis’ten daha çıkmadı dediniz bekledik. Biz sabırla beklerken bu arada neler oldu, bir hatırlayalım; Ev kiralarımız 10 bin liranın üzerine çıktı. Vergi oranları arttı, akaryakıta dev zam geldi. Akaryakıta gelen zam, aynı gün başta gıda olmak üzere tüm sektörlere aynı oranda yansıdı. Biz sabırla beklerken beslenme, barınma, ulaşım gibi temel ihtiyaçlarımız yüzde 200’e varan oranlarda artış gösterdi. Kimsenin almaya cesaret edemediği altın-döviz fiyatları fırladı, herkesin yemek zorunda olduğu domatesin, biberin yüzünü göremez olduk. Tüm bunlar olurken bizler, ekonomik krizle uğraşan devletimizin yanında olup sabretmeye devam ettik. Ama bitti, sabrımız bitti. Çalışıp hak ettiğimiz geriye dönük alacaklarımızın önemsenmemesine karşı sabrımız bitti, öfkemiz büyüdü. Alın terimizin görmezden gelinmesine karşı onurumuz kırıldı. Geriye dönük alacağımız paranın bu enflasyonist ortam karşısında pula dönüşmesinden dolayı evimize götüreceğimiz ekmek küçüldü, eridi, bitti. Ha şimdi, ha birazdan, ha yarın, ha yarından da yakın diyerek oyaladığınız biz Sağlık İşçileri artık seslerinin duyulmasını istiyor. Emeğimizi hiçe saymayın, çoluk çocuğumuzun ekmeğine ortak olmayın. Alın terimiz vicdanlarınızda kuruyalı çok oldu, görün artık. Biz sabrettikçe bu kadar umursamazlık bizi çok incitti, görün artık. Herkese alacakları ödenirken sağlık işçisinin geriye dönük alacağına şahin kesildiniz, görün artık. Alacak öderken bile işçiyi kadrosuna göre böldünüz, 696’lılara üvey evlat muamelesine devam ediyorsunuz, biz bu ayrımı yaşıyoruz, siz de bunu görün artık. Bize vermeyi unuttuğunuz geriye dönük alacaklarımız, bazı üniversitelerdeki sağlık işçilerine de 3 taksitte ödenmeye başladı. Hem geciktirilip, hem taksite bağlanması ikisi de yanlış. Vatan görevi diyerek gece gündüz, pandemide, depremde nefes almadan “peşin” çalıştıklarımızın karşılığı olan alacaklarımızı ‘taksit taksit’ istemiyoruz. Geriye dönük alacaklarımızın tek seferde ve daha fazla geciktirilmeden ödenmesini istiyoruz. Sağlık işçisinin artık sabrı, takati, alacağı toplu para ile ilgili hayali bile kalmadı. Devlet işçisine alın teri döküp kazandığı paranın yolu gözletmez, biliniz ki; geriye dönük alacaklarımızın daha fazla erimeden, ödemelerin yapılmasını “itibardan” sayıyoruz” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir