Edinilen bilgiye göre, 41 yaşındaki G.D. ile 46 yaşındaki E.B. arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı.
Sözlü tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine E.B., yanında bulundurduğu tabanca ile G.D.’yi bacağından vurdu.
Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı G.D., ilk müdahalesinin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından kaçan şüpheli E.B., İncirliova Suç Önleme ve
Soruşturma ekiplerinin hızlı çalışmasıyla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, Aydın’ın İncirliova ilçesinde akşam saat 20.00 sıralarında Efeler ilçesi İstiklal Mahallesi İnkılap Caddesi üzerinde meydana geldi.
Suç aleti tabanca da ele geçirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.