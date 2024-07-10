Çorum’un Alaca ilçesinde, bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında yaklaşık bin saman balyasını yanarak kül oldu.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Bolatcık köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyerek istiflenen saman balyalarını sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine köye Alaca Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri ile iş makinesi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri bölgedeki ekili arazilere sıçramadan kontrol altına aldı. Kontrol altına alınan yangında Erol Bıçakçı’ya ait yaklaşık bin saman balyasının tamamen yandığı öğrenildi.

Jandarma ekiplerinin başlattığı incelemenin devam ettiği bildirildi.