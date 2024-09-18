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Yaklaşık 85 metre sürüklenen otomobil daha sonra tarlaya devrildi. Ölümden dönen sürücü kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Kaza , Alaca-Yozgat karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa O. yönetimindeki 41 SR 268 plakalı otomobil Koçhisar köyü yakınlarında kontrolden çıktı.

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