Çorum’un Alaca ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca-Yozgat karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yozgat istikametinden Alaca istikametine gitmekte olan Kemalettin Arslan (54) yönetimindeki 06 AB 710 otomobil Kuyluş köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeridine geçerek tarlaya uçtu.

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ve araçta bulunan Ela Arslan (2), Kemal Zengin (61), Eylem Arslan (31), Aslıhan Arslan (30), Deniz Arslan (1), Ege Arslan(1) yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.