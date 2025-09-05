1960 yılında İstanbul’un Beykoz ilçesi Paşabahçe’de dünyaya gelen Köseler, 1983 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. Ankara Mamak’ta askerlik görevini tamamladıktan sonra Mimar Sinan Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nde yüksek lisans eğitimine başladı.

Aynı zamanda Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) üyesi olan Alaattin Köseler, bir dönem Beykoz Spor Kulübü Başkanlığı görevini de yürüttü. Mesleği itibarıyla mimar olan Köseler, uzun yıllar farklı projelerde görev aldı.

Köseler Hangi Olayla Gündeme Geldi?

27 Şubat 2025’te İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında “ihaleye fesat karıştırma” ve “görevi kötüye kullanma” suçlamalarıyla gözaltına alındı.



Hazırlanan iddianamede, Alaattin Köseler hakkında:

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, Zincirleme şekilde ihaleye fesat karıştırma, Nitelikli dolandırıcılık, Resmi belgede sahtecilik suçlarından toplam 17 yıl 6 aydan 67 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Tahliye Kararı

İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, 5 Eylül 2025’te üçüncü kez hakim karşısına çıkan Alaattin Köseler ve diğer sanıkların savunmaları dinlendi.

Mahkeme heyeti, duruşma sonunda Köseler dahil tüm tutuklu sanıkların tahliyesine karar verdi.

Alaattin Köseler’in Özel Hayatı

Evli ve bir çocuk babası olan Alaattin Köseler, mimarlık mesleğiyle birlikte siyasette aktif olarak rol almaya devam etmektedir.