Alaattin Aktaş, 1968 yılında Manisa’nın Alaşehir ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Alaşehir’de tamamladıktan sonra yükseköğrenim için Ankara’ya gitti. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü’nden mezun olarak lisans eğitimini başarıyla tamamladı.

Mülki İdare Amirliği mesleğine 1994 yılında Aksaray’da kaymakam adayı olarak adım atan Aktaş, bu alanda kendini geliştirmek ve çeşitli görevlerde bulunmak üzere farklı bölgelerde görev yaptı. İlk olarak Malatya’da Vali Yardımcılığı görevini üstlendi. Ardından Güzelyurt, Çemişgezek ve Buharkent gibi çeşitli ilçelerde Kaymakam olarak görev yaptı.

Uzun ve başarılı bir kariyerin ardından, 25 Kasım 2006 tarihinde Bayındır Kaymakamı olarak atanarak, bu önemli görevde devam etmektedir. Görev süresi boyunca, çeşitli yerel projelerde ve idari işlerde aktif bir rol oynamış, bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmuştur.

Alaattin Aktaş, aile hayatına da önem vermektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. Hem meslek hayatında hem de özel hayatında dengeyi kurarak, topluma hizmet etmeye devam etmektedir.