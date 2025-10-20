İstanbul Üniversitesi Hukuk mezunu olan Yüksel, Trabzon, Balıkesir, İzmir ve Antalya’da valilik görevlerinde bulunmuştu.

Alaaddin Yüksel Kimdir?

1950 yılında doğan Alaaddin Yüksel, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuydu. Kamu hizmetine Kırklareli İl Maiyet Memurluğu ile başlayan Yüksel, sırasıyla Lüleburgaz Kaymakam Refikliği, Saray, Lalapaşa, Enez ve Meriç Kaymakam Vekillikleri, ardından Aşkale, Çameli, Saimbeyli, Gerede, Şarköy ve Körfez Kaymakamlıkları görevlerinde bulundu.

Daha sonra İstanbul Vali Yardımcılığı görevine getirilen Yüksel, 1993-1996 yılları arasında Trabzon Valisi, 1996-1997 yılları arasında Emniyet Genel Müdürü, 1997-2000 arasında ise Balıkesir Valisi olarak görev yaptı.

9 Ağustos 2000 tarihinde İzmir Valiliği görevine atanan Yüksel, burada yürüttüğü “Toplam Kalite” uygulamalarıyla dikkat çekti. Köylerde yaşam standartlarını artıran projelerle “2002 Yılı Yaşamda Kalite Ödülü”ne layık görüldü.

18 Şubat 2003’te Antalya Valiliği görevine başlayan Yüksel, 13 Mayıs 2010 tarihli kararnameyle Ankara Valiliği’ne atandı. 2014 yılında emekliye ayrılan Yüksel, son yıllarında Okan Üniversitesi Danışma Kurulu Üyesi olarak görev yapıyordu.

Vali Alaaddin Yüksel Neden Hayatını Kaybetti?

Edinilen bilgilere göre, Alaaddin Yüksel’in sağlık durumu dört gün önce kötüleşti. Nefes darlığı şikâyetiyle hastaneye kaldırılan Yüksel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Vali Yüksel’in ölüm nedeni olarak solunum yetmezliği bildirildi.

Yüksel, 75 yaşında hayatını kaybetti. Kamu yönetimindeki uzun kariyeriyle tanınan Yüksel’in vefatı, görev yaptığı illerde ve bürokrasi camiasında büyük üzüntü yarattı