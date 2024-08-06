Yozgat'ın tanınmış doktorlarından Dr. Alaaddin Arslan'ın ani ölümü, sevenlerini derinden üzdü. Peki, "Yozgatlı Doktor Alaaddin Arslan neden öldü?" İşte detaylar...

ALAADDİN ARSLAN KİMDİR? NEDEN ÖLDÜ?

Dr. Alaaddin Arslan'ın vefatı, Yozgat'ta büyük bir yankı uyandırdı. Vatandaşlar, "Yozgatlı Doktor Alaaddin Arslan neden öldü?" sorusunun cevabını arıyor. İşte detaylar...

Alaaddin Arslan Yozgat bir doktordur. Ankara’da ikamet eden Arslan aslen Yozgatlı’dır.

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Taşlık köyü nüfusuna kayıtlı olan ülkücü doktor Alaaddin Arslan, Ankara’daki evinde hayatını kaybetti. Samimi ve mütevazı kişiliği ile tanınan Arslan, aynı zamanda dava adamı olarak biliniyordu.

CENAZE TÖRENİ VE DEFİN

Merhum Dr. Alaaddin Arslan için bugün öğle namazının ardından Ankara Gölbaşı’nda cenaze namazı kılınacak ve Gölbaşı Mezarlığı’na defnedilecek.