Bozokspor Kulüp Başkanı Alparslan Akyüz ve Çamlık Otel Genel Müdürü Mustafa Babayiğit, Yozgat İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç’u makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ziyarette, İl Emniyet Müdürü Koç’a yeni görevinde başarılar dilenirken, Bozokspor Kulüp Başkanı Akyüz ve Çamlık Otel Genel Müdürü Babayiğit, ilde güvenlik çalışmaları ve toplumla emniyet iş birliğinin önemine değindi.

Müdür Koç, nazik ziyaretlerinden dolayı misafirlerine teşekkür ederek, Yozgat’ta vatandaşların güvenliği için yürütülen çalışmaların kararlılıkla süreceğini belirtti.

Görev süresi boyunca toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak için tüm birimlerle koordineli çalışacaklarını ifade eden Koç, halkın desteğinin güvenlik çalışmalarında büyük önem taşıdığını vurguladı. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.