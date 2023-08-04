Yozgat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Müdürü Hakan Ece ve İŞKUR Yozgat İl Müdürü Taner Yıldızı ziyaret eden heyet sendika çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyaretle alakalı bir açıklama yapan Öz Sağlık İş Sendikası Yozgat Şube Başkan Mehmet Akyol, Yozgat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Müdürü Hakan Ece ve İŞKUR Yozgat İl Müdürü Taner Yıldız’a ziyarette bulunduk. Sendikal faaliyetlerimiz hakkında bilgiler verdik. Misafirperverlikleri için şahsım ve yönetim kurulu üyelerimiz adına teşekkür ederim” diye konuştu. Alpaslan Demir