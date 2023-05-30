Öz Sağlık-İş Sendikası olarak her zaman üyelerin yanında olduklarını belirten Başkan Akyol, her fırsatta ziyaretler yaparak sendika hakkında çalışmaları anlattıklarını ifade etti.

Öz Sağlık-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Mehmet Akyol yaptığı açıklamada; “Yozgat Sağlık İl Müdürlüğü, Amatem, Döner Sermaye Saymanlığı, 112 Çağrı Merkezi, Yozgat Valiliği, Yozgat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Yozgat Şehir Hastanesi, Deneyim Destek Personel A.Ş., birimlerinde çalışan üyelerimize Genel Merkezimiz tarafından yaptırılan Powerbank hediyelerini bugün itibarıyla üyelerimize takdimine başladık. Üyelerimizi çalışma yerlerinde ziyaret ederek hediyelerini teslim ettik çalışmalarında başarılar diledik” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir