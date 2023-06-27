Başkan Akyol, "Bayramlar sevincin ve mutluluğun ulusça paylaşıldığı, barışın ve kardeşliğin egemen olduğu, dargınların barıştığı, birliğin ve dayanışmanın pekiştirildiği kutsal günlerdir” dedi.

Akyol yaptığı açıklamada; “Sosyal yönü çok güçlü olan kurban ibadetinin, asırlardan beri yoksulları kollayan ve gözeten, paylaşımda dengeyi sağlayan bir işlevi bulunmaktadır. Eş, dost, akraba, komşu ve büyüklerin ziyaretiyle paylaşmanın ve kavuşmanın güzellikleri doyasıya yaşanırken, yoksul, yetim, hasta ve kimsesizlerin hatırlanmasıyla da ahlaki ve insani sorumlulukların gereği yerine getirilmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, mübarek Kurban Bayramı'nın İslam alemine huzur, saadet ve güzellikler getirmesini diliyor, bütün milletimizin, teşkilatımızın, üyelerimizin ve tüm kahraman sağlık çalışanlarımızın Kurban Bayramı’nı kutluyor, şahsım ve yönetim kurulum adına sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi. Alpaslan Demir