İsrail Polisi Babam Yozgatlı Dedi

Açıklamalarda bulunan Dilek Tekocak Kendileriyle iletişime geçen üniformalı polisin akıcı bir şekilde Türkçe konuştuğunu söyleyerek bize Yozgatlıyım dediği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Tekocak, “İsrail polisi, kıyafeti, giyimli olan kişi çok güzel Türkçe konuşuyordu. Ben de ona bu kadar güzel Türkçeyi nereden öğrendiğini sordum. Ben Yozgatlıyım babam Yozgatlı dedi. Ben çok şaşırdım zaten öyle mi dedim, evet dedi. Benim annem İsrailli. Babam Yozgatlı dedi” açıklamalarında bulundu.

Bekir Develi: İsmi Eray’dı

Aktivist ve sunucu Bekir Develi ise gelen askeri bottaki türkü şu şekilde anlattı:

Develi, “Askeri bot geldi bizi çekmek için bizim Türkçe konuştuğumuzu gemideki askerlerden biri anlayınca hemen yüzüne maskeyi çekti. Fakat Allah işte, bunu ilk defa burada söylüyorum. O da duysun eğer izliyorsa. İsmi Eray’dı. Ve ben o yüzü hatırlıyorum” dedi.

Suç duyurusunda bulunuldu!

AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, İsrailli Polis hakkında Yozgatlı vatandaşlar adına suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

Milletvekili Şahan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Dilek Tekocak'a yönelik eylemler nedeniyle TCK 8-12'nci maddeler kapsamında failler hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, "Ayrıca bu utanç verici eylemlerle Yozgat'ın adını kirletmeye cüret eden, kendini 'Yozgatlıyım' diye tanıtan İsrail askeri hakkında da TCK 217/A maddesi gereğince Yozgat ve tüm Yozgatlı hemşehrilerim adına suç duyurusunda bulundum. Yozgat'ın adını kirletme girişiminde bulunan, milletimizin onuruna el uzatmaya kalkışan herkes bilsin ki bu topraklarda ne ihanete ne de zillete yer yoktur" dedi.