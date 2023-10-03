Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen sempozyuma, Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Genel Sekreter Prof. Dr. Uğur Kölemen, fakülte dekanları, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Fatih Erkoç, nüfusun yaşlanmasıyla birlikte “aktif ve sağlıklı yaşlanma” kavramı ön plana çıktığını söyledi.

Prof. Dr. Erkoç konuşmasını şöyle sürdürdü: “Aktif ve sağlıklı yaşlanma anlayışının geliştirilmesi için bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarının yapılması, sağlık bakım hizmetlerinin geliştirilmesi, tüm bunların yanı sıra hayat boyu öğrenme fırsatlarının yaşlılara sunulması önem arz eder. Bu bağlamda YOBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Tıp Fakültesi işbirliği ile ülkemizde uluslararası katılımlı ilk tazelenme üniversitesinin açılışını yapmak bizi oldukça gururlandırıyor” ifadelerine yer verdi.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk açılış gününde “Tazelenme Üniversitesi Aktif Yaşlanma Sempozyumunun düzenlenmesinden mutluluk duyduğunu söyledi.

Bu tür kongre, panel ve sempozyumların öğrencilerin gelişimi, toplumun dönüşümü noktasında önemine vurgu yapan Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, düzenlenen bu sempozyumla toplumsal bir sorunu ele aldıklarını dile getirdi.

Dünya genelindeki yaşlı nüfus artışına dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, “Yozgat nüfusu özelinde de bu artışın yüzde 40 seviyelerine ulaştığı bilgisini paylaştı.

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar konuşmasının devamında; “Bu kapsamda içinde bulunduğumuz toplumun ihtiyaçlarının karşılanması ve yaşlılarımızın erken emekli olmalarıyla beraber sanki toplumdan tahliye edilmiş pozisyonundan tekrar topluma kazandırılması adına bu tür sempozyumlar yapılması çok önemli. Tazelenme Üniversitesi ve Aktif Yaşlanma Sempozyumu ile beraber bundan sonraki süreçte üniversitenin temel dinamikleri olan Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültelerini bir araya getiren bu zinciri daha da genişleterek toplumumuz ve üniversitemiz faydasına neler yapabiliriz bunları konuşacağız. Tüm yaşlılarımızın, Yozgat’ın değerlerinin bu sürece dahil edilmesi ve onların tecrübelerinden ne şekilde yararlanılması gerekiyorsa bunu yapacağız. O tarihi taşıyan insanlara değer vermezseniz ileride siz de tarih olursunuz. Tazelenme üniversitesi ile yaşlılarımızın hatırlanıp, sosyal anlamda toplumsal değerlerimizi artıracak şekilde yönlendirilmesi veya bizim onlardan istifade etmemiz adına bunlar oldukça önemli. Tazelenme Üniversitesi ile hepimizin tazelenmesine bu süreç katkıda bulunacak. Sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Sempozyumda Akdeniz Üniversitesi’nden Prof. Dr. İsmail Tufan, ‘Tazelenme Üniversitesi’nin Bugünü, Yarını, Geleceği’, Chicago Üniversitesi’nden Prof. Dr. HansBecker ‘Mutluluk Odaklı Yaşlı Bakımı’, Saxion Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nden Dr.YvonneKerkhof ‘Yaşlıların Sosyal Sağlığının İyileştirilmesi Türk Göçünün Geçmişi’ konularında katılımcılara bilgiler aktardı. (Alpaslan Demir)