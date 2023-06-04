İlçe Milli Eğitim Müdürü Aksoy, Liselere Geçiş Sınavında (LGS) gelecekleri için ter döken tüm 8. Sınıf öğrencileri okullarında ziyaret edip, sınavın sağlıklı bir şekilde yürütülüp tamamlanması için idarecilerin ve öğrencilerin yanlarında olduklarını ifade etti.

Aksoy yaptığı açıklamada; “Sevgili öğrencilerimize başarılar diliyoruz.Sınavımızın sağlık ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlayan yardımcı personellerimize, öğretmenlerimize, okul idarecilerimize, emniyet personelimize, jandarma personelimize, nüfus müdürlüğümüze ve duyarlılığından dolayı halkımıza çok teşekkür ediyorum.Biz Büyük Bir Aileyiz” ifadelerini kullandı. Melike Aslı Arslan