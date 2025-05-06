Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, Üçağaç Şehit Nuri Çelik İlkokulu ve Ortaokulu’nda düzenlenen kitap okuma etkinliğine katıldı.

Sabahın erken saatlerinde öğrencilerle bir araya gelen Aksoy, çocukların güler yüzü ve çiçeklerle karşılanmanın kendisine anlamlı bir başlangıç yaşattığını belirtti. Etkinlik, okul bahçesinde öğrenciler, öğretmenler ve idarecilerin katılımıyla gerçekleştirilen kahvaltı ile başladı.

Kahvaltının ardından tüm öğrenciler kitaplarını açarak okuma etkinliğine katıldı. Etkinlik kapsamında öğrencilerle kitaplar üzerine sohbetler edildi, paylaşımlar yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Aksoy, “Kitapların birleştirici gücüyle dolu dolu, unutulmaz bir sabah yaşadık. Bu anlamlı etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm öğretmen ve idarecilerimize teşekkür ediyorum” dedi.