Düzce merkeze bağlı Aydınpınar köyü Cuma Mahallesi’nde bulunan camide, akşam ezanı okunmadan önce duman ve alevler yükselmeye başladı.

Yangını fark eden köylüler, kendi imkanlarıyla alevleri söndürmek için çabaladı. Aynı zamanda bölgede dere ıslah çalışması yürüten ekipler de tankerlerle müdahale için destek oldu.

Caminin İçi Harap Oldu

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin olay yerine gelmesiyle yangın kontrol altında tutularak tamamen söndürüldü. Fakat caminin iç bölümü ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi. Yangının neden çıktığı ise merak konusu oldu. Nedeni hala araştırılıyor.