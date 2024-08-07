AKP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Instagram ile yapılan görüşmelere dair önemli açıklamalarda bulundu. Yalçın, “Pozitif ilerlemeler kaydediliyor. Ancak Instagram, kuralsız alanlarından vazgeçmek istemiyor” dedi.

2 Ağustos’ta Instagram’a getirilen erişim engeli, hala devam ediyor. Ulaştırma Bakanlığı ile Instagram yetkilileri arasındaki toplantılardan henüz bir sonuç alınamadı. Odatv’nin canlı aktardığı sürecin detaylarına göre, Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Instagram’ın Türkiye’nin taleplerini kabul etmesi durumunda erişim engelinin kaldırılacağını belirtmişti.

Hasan Basri Yalçın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Bu mesele uzun süredir Türkiye’de tartışılıyor. Instagram, sosyal medya tartışmalarının tam merkezinde yer alıyor. Mesele aslında daha geniş kapsamlı. Mecraların kısıtlanması arzu ettiğimiz bir durum değil. İfade özgürlüğü gibi kavramlar üzerinden konuşuluyor, ancak meseleye yanlış bir açıdan bakılıyor. Çoğu sosyal medya platformu ABD merkezli ve Türkiye’den çeşitli kazançlar elde ediyorlar. Bu şirketlerin hukuka saygılı bir şekilde çalışmalarını bekliyoruz. İnternet söz konusu olduğunda, iletişim özgürlüklerinden bahsederken hukukun uygulanıp uygulanmadığı göz ardı ediliyor. Türkiye’nin herhangi bir platformla özel bir sorunu yok, ancak bu şirketlerin Türkiye’nin kurallarına uyması gerekiyor. Diğer sektörlerdeki şirketler gibi, sosyal medya platformlarının da aynı titizliği göstermesini bekliyoruz. ABD’nin veya İngiltere’nin kurallarına nasıl uyuyorlarsa, Türkiye’nin kurallarına da uymak zorundalar. Benzer kaygılar İngiltere’de de görülebilir. Birkaç gündür, İngiltere’de yalan haberler üzerinden kamu düzeninin bozulduğuna dair haberler veriliyor. Orada soru sorulmuyorsa, Türkiye söz konusu olduğunda da istediğimizi yaparız yaklaşımı kabul edilemez. Türkiye egemen bir devlettir ve kendi kanunları vardır. Pozitif ilerlemeler kaydediliyor. Instagram’ın kuralsız alanlarından vazgeçmek istemiyorlar. Ancak, müzakerelerin olumlu sonuçlanacağını ve Instagram’ın kurallara uyacağını taahhüt edeceğini düşünüyorum. Böylelikle, kısa sürede erişim engelinin kaldırılmasını bekliyoruz.”

Sonuç olarak, Türkiye ile Instagram arasındaki görüşmeler devam ederken, her iki tarafın da olumlu bir sonuca ulaşması bekleniyor.