Tahmini Okuma Süresi: dakika

Akmina İsrail malı mı? Akmina Türk malı mı? sorularının yanıtları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte ilgili içeriğin özeti:

Akmina, Danone adlı çok uluslu bir şirketin bir markasıdır ve Türkiye'de faaliyet göstermektedir.

AKMİNA İSRAİL MALI MI?

Hayır, Akmina İsrail malı değil. Akmina, Fransa merkezli bir şirket olan Danone'a ait bir markadır. Danone, 1997 yılında Türkiye pazarına giriş yapmış ve Türkiye'de su, süt ürünleri ve tıbbi beslenme alanlarında faaliyet göstermektedir. Akmina suyunun kaynağı ise Bolu'nun Akkaya kaynağıdır.

AKMİNA TÜRK MALI MI?

Evet, Akmina Türk malıdır. Danone'un Türkiye pazarındaki faaliyetleri kapsamında üretilen Akmina ürünleri, Türkiye'de üretilmekte ve tüketiciye sunulmaktadır. Türk vatandaşları tarafından tercih edilen bir marka olan Akmina, Türkiye'de üretilen yerel bir üründür.