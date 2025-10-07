Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar’ı makamında ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, iki üniversite arasında yürütülebilecek iş birlikleri ele alındı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Yaşar, nazik ziyaretleri için Prof. Dr. Akkaya’ya teşekkür etti.

Ziyaretten ötürü memnuniyetini ifade eden Prof. Dr. Akkaya ise Yozgat Bozok Üniversitesi’nin misafirperverliğine teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.