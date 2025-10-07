Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar’ı makamında ziyaret etti.

Bozok Üniversitesinde "Direnişin Kadın Yüzü: Gazze" paneli düzenlendi
Bozok Üniversitesinde "Direnişin Kadın Yüzü: Gazze" paneli düzenlendi
İçeriği Görüntüle

Akkaya'dan Bozok Üniversitesi Rektörü Yaşar'a Ziyaret! (1)

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, iki üniversite arasında yürütülebilecek iş birlikleri ele alındı.

Akkaya'dan Bozok Üniversitesi Rektörü Yaşar'a Ziyaret! (3)

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Yaşar, nazik ziyaretleri için Prof. Dr. Akkaya’ya teşekkür etti.

Ziyaretten ötürü memnuniyetini ifade eden Prof. Dr. Akkaya ise Yozgat Bozok Üniversitesi’nin misafirperverliğine teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: Haber Merkezi